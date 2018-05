Man achter Islam-partij vecht ontslag bij MIVB aan

Redouane Ahrouch, sterke man achter de omstreden partij Islam, stapt naar de arbeidsrechtbank om zijn ontslag bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB aan te vechten.

De MIVB had hem begin deze maand de laan uitgestuurd na zijn uitspraken over gescheiden openbaar vervoer voor mannen en vrouwen. Ahrouch, buschauffeur sinds 1993, claimde aanvankelijk nog dat hij zich “bevrijd” voelde door het ontslag. Maar in samenspraak met de socialistische vakbond zal hij nu toch de juridische weg bewandelen. “De MIVB biedt me een schadevergoeding ter waarde van meer dan zeven maanden salaris”, aldus Ahrouch. “Maar ik hou van mijn beroep, en ik mis het al na veertien dagen van gedwongen rust. Zelfs al bieden ze me al het goud van de wereld, dan nog zal ik het weigeren.”

Ahrouch kwam vorige week opnieuw in opspraak, toen hij tijdens een tv-debat met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) weigerde om haar in de ogen te kijken. Kort daarop kondigde hij een vrouwelijke lijsttrekker aan voor de Antwerpse afdeling van zijn partij, via een foto van een gesluierde vrouw, voorzien van pijl en boog.