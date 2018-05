Minister Reynders roept Israëlische ambassadeur op het matje die Palestijnse slachtoffers “allemaal terroristen” noemde

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) roept Simona Frankel, de Israëlische ambassadrice in ons land, op het matje. De vrouw verklaarde dinsdagochtend aan de Franstalige openbare omroep RTBF dat de tientallen Palestijnen die maandag om het leven kwamen bij confrontaties met het Israëlische leger nabij Gaza, allemaal “terroristen” waren. “Je hoort veel dingen, maar er zijn grenzen”, vindt Reynders.

Frankel betreurt naar eigen zeggen “de dood van elke mens, zelfs die van de 55 terroristen die gisteren de grens probeerden over te steken”, maar beantwoordde de vraag of zelfs de acht kinderen die daarbij om het leven kwamen terroristen zijn als volgt: “Allemaal! Die kinderen worden gegijzeld door de terroristische organisatie Hamas. Zij sturen die mensen naar hun dood. Zij hebben beslist om hun broeders en zusters op te offeren in een sterk gemediatiseerde oorlog. Wij willen enkel onze burgers beschermen. We krijgen liever kritiek dan condoleances.”

De ambassadrice moet zich voor haar uitspraken komen verantwoorden bij Buitenlandse Zaken, zei Reynders na afloop van een ontmoeting met zijn Iraanse ambtgenoot Mohammad Zarif in Brussel. “Je hoort veel dingen, maar er zijn grenzen”. Buitenlandse Zaken zal de ambassadrice nu wijzen op het nodige respect dat Israël aan de dag moet leggen voor zijn internationale engagementen, onder meer over het gebruik van geweld en het respect voor de rechtsstaat, aldus de vicepremier.

Onder meer premier Charles Michel, de ministers Reynders en Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) veroordeelden het geweld door Israël al. Michel en Reynders vragen een internationaal onafhankelijk VN-onderzoek naar de zaak.

Oppositiepartijen Groen en SP.A en coalitiepartner CD&V riepen de regering dinsdagochtend al op om de ambassadrice op het matje te roepen voor haar uitspraken.