Ex-verdediger uit de Premier League sterft op 37-jarige leeftijd in verkeersongeluk

Oud-voetballer Jlloyd Samuel, die jarenlang in de Premier League speelde bij Aston Villa en Bolton Wanderers, is dinsdagmorgen op 37-jarige leeftijd om het leven gekomen na een auto-ongeluk in Engeland. De voetbalbond van Trinidad & Tobago, zijn thuisland, maakte het droevige nieuws bekend.

Samuel, een verdediger, speelde tussen 1999 en 2007 bij Aston Villa en Bolton Wanderers in totaal 240 wedstrijden in de Premier League. De tweevoudig international zette in 2015 een punt achter zijn carrière na enkele seizoenen in Iran.

Naar verluidt verongelukte Samuel nadat hij zijn kinderen op school had afgezet en op weg naar huis botste met een tegenligger.