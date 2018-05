Ingreep toch ernstiger: Melania pas over enkele dagen uit het ziekenhuis

Melania Trump (48) heeft maandag een heelkundige ingreep aan de nieren ondergaan. De Amerikaanse First Lady zal na een succesvolle tussenkomst in het militair ziekenhuis Walter Reed Medical Center in Bethesda, Maryland, nog twee tot drie dagen verblijven. “Het gaat erg goed met onze grote dame. Ze mag over twee à drie dagen het ziekenhuis verlaten. Bedankt voor zoveel liefde en steun! “, tweette president Donald Trump (71), die haar maandagnamiddag per helikopter in het ziekenhuis had bezocht en toen al had geschreven dat de ingreep succesvol was verlopen.

Dat ze toch zolang in het ziekenhuis moet blijven, laat vermoeden dat het toch niet om een eenvoudige ingreep ging. Het Witte Huis had maandag meegedeeld dat het een om embolisatie ging, dat is de kunstmatige sluiting van een bloedvat. De procedure wordt vooral toegepast in de tumortherapie. In de mededeling was sprake van het woord “goedaardig”, maar verder werden geen bijzonderheden gegeven.