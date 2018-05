Buurvrouw merkt inbraak op: politie zet klopjacht in op gevluchte dader

Lebbeke - Lebbeke stond dinsdagochtend en -middag een tijdlang op stelten. Een buurvrouw merkte een inbraak op in de Brugstraat en verwittigde de politie. Die kwam snel ter plaatse en kon een van de twee inbrekers inrekenen. Omdat de andere nog kon vluchten, werd er een klopjacht op poten gezet.

Er werden een helikopter en meerdere ploegen van de politie ingezet om de man op te sporen. Er werd gezocht tot op de Dendermondsesteenweg, maar intussen is de zoekactie tijdelijk gestaakt. Het is voorlopig niet duidelijk of de verdachte al gevat is.