Geselecteerd worden voor de WK-ploeg van Brazilië doet wat met een mens en zijn familie

Maandag maakte de Braziliaans bondscoach Tite zijn selectie voor het WK in Rusland bekend. PSG-vedette Neymar is van de partij, ook al is hij nog revaliderend van een breuk van een middenvoetsbeentje. Maar er zijn ook minder bekende Brazilianen bij en die waren door het dolle heen. Evenals hun familie en/of ploegmaats.

Bekijk hier de volledige selectie van de Goddelijke Kanaries!

Fagner, rechtsback van Corinthians:

Fagner reacts with his family to being called up to the World Cup. pic.twitter.com/8x3mioGGhs — Brazil Football ???? (@BrazilEdition) 14 mei 2018

???? Brazilian full-back Fagner awaits to hear if he’s been called up to the national team....



??....the selected players are announced....



?? ....his family’s reaction.



(?? @AlexNegrunes)



pic.twitter.com/Pechpo7jau — SPORF (@Sporf) 15 mei 2018

Cássio, doelman van Corinthians:

Cássio and his family reacts to him being called up to Russia 2018. pic.twitter.com/Dgwko8hS6B — Brazil Football ???? (@BrazilEdition) 14 mei 2018

Geromel, centrale verdediger van Grémio: