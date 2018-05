Vrouw kookt en eet wilde dieren om Youtube-filmpjes te maken

Een Cambodjaanse Youtuber wordt vervolgd voor het eten van beschermde diersoorten. De jonge vrouw maakt video’s waarin ze toont hoe ze wilde dieren ‘vangt’, klaarmaakt en opeet.

Bij de Cambodjaanse Ah Lin Tuch gaat alles in de kookpot: cobra’s, slakken, salamanders en haaien. Zij en haar echtgenoot maakten hun survival video’s in de jungle rond Phnom Penh. De twee kwamen echter in de problemen toen ze een zogenaamde vissende kat klaarmaakten. Enkele van hun kijkers wisten dat deze kleine katachtige met uitsterven bedreigd is, en toonden de video aan de politiediensten.

A CAMBODIAN woman was arrested after she filmed herself cooking and EATING endangered animals so she could earn money on YouTube.



Mum-of-one Ah Lin Tuch and husband Phoun Raty... https://t.co/zbZyq1d7dA — KAREN COBB #FreeT24 (@kazmadhatter) 14 mei 2018

Het ministerie voor Natuurbescherming van Cambodja kwam de Youtubers op het spoor. “We zijn een rechtszaak aan het voorbereiden”, schrijft het hoofd van het ministerie in een mededeling. De video werd ondertussen verwijderd en het koppel heeft zich verontschuldigd.

Behalve de vissende kat of viskat die met uitsterven bedreigd, atAh Lin Tuchook hagedissen en vogels die in Cambodja op de lijst van beschermde diersoorten staan.

Ah Lin Tuch en haar man verklaarden dat ze voor hun video’s vaak dieren kochten op een lokale markt. Veel van de dieren in hun video’s slachtten ze dus niet zelf. Tijdens de persconferentie zei de vrouw dat ze geen flauw idee had welke dieren beschermd waren en welke niet. “Ik weet niet eens welke dieren we gebruikten en welke impact dat had op de natuur”, zo meldt de Phnom Penh Post.

Op diezelfde persconferentie vertelde de echtgenoot van Ah Lin Tuch dat ze vooral geld wilden verdienen met het Youtube-kanaal. Dat leverde hen naar eigen zeggen al 500 dollar aan advertentie-inkomsten op.