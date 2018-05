Amerikaanse schrijver en journalist Tom Wolfe overleden

Brussel - De Amerikaanse schrijver en journalist Tom Wolfe is op 87-jarige leeftijd overleden.

Tom Wolfe raakte bij ons vooral bekend van zijn roman “Vreugdevuren der ijdelheden”, die in 1990 verfilmd werd met Tom Hanks. Het verhaal ging over een man wiens vriendin een man aanrijdt in The Bronx.

Wolfe was een van de grondleggers van New Journalism, een vorm van journalistiek die een mengeling is van gebruikelijke journalistieke methoden en de literaire methoden van de Beat Generation-schrijvers. Zijn essaybundel The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby uit 1965 wordt gezien als een van de eerste voorbeelden van de New Journalism. Hij schreef over Amerikaanse subculturen zoals de hippiecultuur en het gebruik van lsd in de hippiecultuur.

