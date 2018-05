Crash zelfrijdende Tesla komt op slecht moment voor Elon Musk

Een zelfrijdende auto van het merk Tesla is met bijna 100 kilometer per uur tegen een stilstaande brandweerwagen geknald. De bestuurster kwam er met een gebroken voet en heel wat schrik van af.

Het ongeval gebeurde maandagavond in een buitenwijk van Salt Lake City (Utah, VS). Volgens getuigen remde de wagen niet eens vooraleer hij tegen de achterkant van de brandweerwagen knalde. De 28-jarige bestuurster moest met lede ogen aanzien hoe de wagen helemaal op hol sloeg. Als bij wonder - en dankzij de airbags - overleefde ze de crash. Ze moest wel naar het ziekenhuis met een gebroken voet. De bestuurder van de brandweerwagen raakte niet gewond.

Tesla CEO Elon Musk gaf maandagavond aan de zwarte doos te zullen onderzoeken, om te bekijken of de wagen op automatische piloot reed. Maar volgens de politie was die wel degelijk ingeschakeld. Want toen de agenten de bestuurster ondervraagden, gaf ze toe dat ze tijdens de rit gewoon naar haar gsm aan het kijken was. Maar volgens de richtlijnen van Tesla moet een bestuurder altijd een zelfrijdend voertuig kunnen overnemen. Of de bestuurster daartoe in staat was, moet nu blijken.

It’s super messed up that a Tesla crash resulting in a broken ankle is front page news and the ~40,000 people who died in US auto accidents alone in past year get almost no coverage https://t.co/6gD8MzD6VU — Elon Musk (@elonmusk) 14 mei 2018

Het ongeluk komt op een slecht moment voor het bedrijf van Musk. Door problemen met de productie van zijn nieuwste wagen verliest de Amerikaanse autobouwer veel geld. Hoewel het automerk trouwe schare fans heeft, kunnen ongevallen met de automatische piloot het vertrouwen bij het grote publiek beschadigen. En net dat grote publiek wil Musk bereiken met zijn nieuwe, goedkopere Model 3.