Standard krijgt nog centen voor Ishak Belfodil, die volgend jaar in Champions League kan spelen

TSG 1899 Hoffenheim heeft dinsdag aanvaller Ishak Belfodil vastgelegd. De Algerijn komt over van Standard, dat hem dit seizoen verhuurde aan Werder Bremen. Belfodil tekende een contract tot juni 2022. In Luik had hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Standard ontvangt dus nog een transfersom voor haar targetspits. Het zou gaan om 5,5 miljoen euro maar dat bedrag werd nog niet bevestigd.

De 26-jarige Belfodil, die voor Standard al uitkwam voor onder meer Olympique Lyon, Bologna, Parma en Internazionale, kwam het voorbije seizoen bij Werder Bremen tot 29 officiële wedstrijden (en zes goals). Desondanks had Bremen maandag al aangegeven de uitleenbeurt niet te willen verlengen. De groenhemden eindigden in de Bundesliga in de middenmoot op de elfde plaats. Hoffenheim werd knap derde en verzekerde zich zo van Champions League-deelname volgend seizoen.