Achttien lichtgewonden, waaronder twee minderjarigen, tijdens wedstrijdje met Iniesta

Er zijn dinsdag achttien lichtgewonden gevallen op een voetbalveldje in Barcelona tijdens een wedstrijdje met Barcelona-middenvelder Andrés Iniesta. Een tribune, die geplaatst was door televisiezender Telecinco, stortte in. Dat meldt een woordvoerder van de stad Barcelona.

“Bij de gewonden zijn twee minderjarigen. Twaalf personen zijn afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen, maar niemand is zwaargewond. Ze hebben enkel kneuzingen”, zei een woordvoerder van de stad Barcelona. De tribune, die speciaal geplaatst was door televisiezender Telecinco, stortte in toen de 34-jarige Iniesta op een voetbalveldje een wedstrijd speelde. Mediaset, de eigenaar van Telecinco, schrijft op Twitter dat het het incident betreurt en dat het de gewonden en spoedig herstel wenst.

Iniesta, die na dit seizoen na 22 jaar Barcelona verlaat, verklaarde maandag dat hij nog niet weet waar hij zijn carrière verderzet. Hij twijfelt nog tussen China en Japan.