KV Oostende heeft met Albanese topschutter eerste aanwinst beet: “Belgisch voetbal is op zijn lijf geschreven”

Oostende - KV Oostende heeft dinsdag de komst van aanvaller Sindrit Guri aangekondigd. De Albanees komt over van Kukesi, een eersteklasser in zijn thuisland. Hij tekende aan de kust een contract voor drie seizoenen.

De 24-jarige Guri was dit seizoen topschutter in de Albanese eerste klasse, met 20 goals in 35 competitiewedstrijden. Vorig seizoen kroonde hij zich met Kukesi tot landskampioen. Hugo Broos, sportief directeur van KVO, zag de spits diverse keren live aan het werk en was overtuigd. “Het is een grote, sterke jongen met een neus voor doelpunten. Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische competitie op zijn lijf is geschreven. Een diepe spits was onze absolute topprioriteit en we zijn dan ook blij dat Guri voor KVO kiest.”

Ook voorzitter Peter Callant toonde zich verheugd met de komst van de nieuwe spits. “Hij is enorm gretig om zich te tonen in een buitenlandse competitie. Het is een speler die volledig past binnen het DNA van de spelers dat we willen halen: jong, veel progressiemarge, ambitieus en leergierig. Dit is onze eerste inkomende transfer en we hopen om in de nabije toekomst met nog meer nieuws te komen. Maar dat doen we pas als alles officieel in orde is.”

De aanvaller zelf ten slotte was dolgelukkig met zijn transfer. “Ik wil mijn carrière gestaag opbouwen en de Belgische competitie past perfect in dat kader. Er was interesse van andere clubs, maar KVO toonde dat het mij absoluut wou hebben. Dat vertrouwen doet deugd en ik ben erop gebrand om hier te tonen wat ik in mijn mars heb. KVO is een ambitieuze club en ik ben blij met mijn eerste stap naar het buitenland.”