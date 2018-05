Tottenham breekt contract van goudhaantje al na één seizoen open

De 21-jarige Sanchez, zevenvoudig international, was dit seizoen een vaste waarde naast Jan Vertonghen in de defensie van de Spurs. De Colombiaan nam in het najaar geruisloos de rol over van de geblesseerde Toby Alderweireld en bleef ook na diens terugkeer basisspeler. Tottenham, dat de Premier League zondag als derde beëindigde, nam dan ook geen risico en schotelde Sanchez meteen een verbeterd contract voor.

De verdediger verliet vorig seizoen Ajax na één seizoen al voor Tottenham. Met de Amsterdammers verloor hij de Europa League-finale en werd hij tweede in de Eredivisie.

We are delighted to announce that @daosanchez26 has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. #COYS pic.twitter.com/LeEhM9B9S1