Lokeren-speler mag mee naar het WK, Anderlecht-huurling moet Zlatan Ibrahimovic doen vergeten

Heimir Hallgrimsson, de bondscoach van IJsland, heeft dinsdag zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal van volgende maand (14 juni-15 juli) in Rusland. Ari Skulason (Lokeren) is erbij. Het wordt voor IJsland de eerste WK-deelname ooit.

Na de knappe kwartfinale op het EK in Frankrijk twee zomers geleden, konden de IJslanders zich ook plaatsen voor de Wereldbeker in Rusland. Sterspeler van het team is nog steeds spelverdeler Gylfi Sigurdsson (Everton).

Naast Ari Skulason hebben ook Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem), Birkir Bjarnason (ex-Standard), Sverrir Ingason en Alfred Finnbogason (beiden ex-Lokeren) een verleden in de Jupiler Pro League.

IJsland neemt het in de poulefase in groep D op tegen Argentinië (16 juni), Nigeria (22 juni) en Kroatië (26 juni).

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Randers/Den), Rúnar Runarsson (Nordsjaelland/Den), Frederik Schram (Roskilde/Den).

Verdedigers: Kari Arnason (Aberdeen/Sch), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/IJs), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hordur Magnusson (Bristol City/Eng), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Samuel Fridjonsson (Valerengen/Noo).

Middenvelders: Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wal), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng), Emil Hallfredsson (Udinese/Ita), Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Johann Gudmundsson (Burnley/Eng), Olafur Skulason (Karabükspor/Tur), Rurik Gíslason (Sandhausen/Dui)

Aanvallers: Alfred Finnbogason (Augsburg/Dui), Jun Bödvarsson (Reading/Eng), Björn Sigurdarson (Rostov/Rus), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/Ned)

Foto: BELGA

Geen Zlatan, wel Thelin bij Zweden

De Zweedse bondscoach Janne Anderson heeft dinsdag bekendgemaakt welke 23 spelers het vliegtuig mogen nemen naar Rusland, voor het WK van volgende maand (14 juni-15 juli). Waasland-Beveren-aanvaller Isaac Kiese Thelin behoort tot de gelukkigen.

De Zweden, die zich de voorbije twee WK’s niet konden plaatsen, kunnen in Rusland niet rekenen op sterspeler Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy). De aanvaller liet eerst een opening om zijn comeback te vieren bij het Zweedse elftal, maar uiteindelijk kwam het zover niet. Kiese Thelin, dit seizoen goed voor negentien treffers in de Jupiler Pro League, krijgt voorin met Emil Forsberg (RB Leipzig), John Guidetti (Alaves), Ola Toivonen (Toulouse) en Marcus Berg (Al Ain) echter nog steeds met voldoende concurrentie af te rekenen.

Zweden, dat in de barrages verrassend Italië uitschakelde, neemt het in groep F achtereenvolgens op tegen Zuid-Korea (18 juni), Duitsland (23 juni) en Mexico (27 juni).

Selectie:

Doelmannen: Robin Olsen (FC Kopenhagen/Den), Kristoffer Nordfeldt (Swansea/Eng), Karl-Johan Johnsson (Guingamp/Fra)

Verdedigers: Andreas Granqvist (Krasnodar/Rus), Victor Lindelöf, (Manchester United/Eng), Mikael Lustig (Celtic/Sch), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen/Dui), Pontus Jansson (Leeds/Eng), Emil Krafth (Bologna/Ita), Filip Helander (Bologna/Ita), Martin Olsson (Swansea/Eng)

Middenvelders: Sebastian Larsson (Hull/Eng), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC/VSt), Albin Ekdal (Hambourg/Dui), Emil Forsberg (RB Leipzig/Dui), Viktor Claesson (Krasnodar/Rus), Jimmy Durmaz (Toulouse/Fra), Marcus Rohdén (FC Crotone/Ita), Oscar Hiljemark (Genoa/Ita)

Aanvallers: Marcus Berg (Al Ain/VAE), John Guidetti (Alaves/Spa), Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren/BEL), Ola Toivonen (Toulouse/Fra).