Klant wint Lotto-jackpot van 6,5 miljoen euro bij tankstation

Destelbergen - U foetert ook wel eens wanneer u tijdens een tankbeurt uw euro's digitaal ziet wegtikken op het schermpje van de benzinepomp? Een klant van Tankstation Desimpel aan de Laarnebaan in Heusden zal daar in de toekomst minder last van hebben: een passage in de bijhorende shop leverde hem of haar liefst 6,5 miljoen euro op. Het bedrag van de volledige jackpot van de Lottotrekking van 25 april, nadat er geen winnaar was op vrijdag de dertiende. Vrijdag komt de Nationale Loterij er een feestje vieren.

"Er is de laatste dagen al wat volk over de vloer gekomen", lacht uitbaatster Debbie De Sutter, wiens Lotto-valideringsmachine op dat eigenste moment in panne valt. "Oververhit zeker, want iedereen wil nu natuurlijk meespelen. Ik wist ook niet dat er hier zoveel curieuzeneuzen waren. Ze bestoken mij met vragen: Is de winnaar een man of een vrouw? Is het iemand van Heusden zelf? Eerlijk, ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat de gelukkige zich snel na de trekking gemeld heeft op de hoofdzetel, dus het is waarschijnlijk een trouwe speler. Misschien weten we vrijdag iets meer wanneer de Nationale Loterij hier een receptie organiseert voor mijn klanten." Tijdens de drie jaar dat Debbie tankshop Desimpel uitbaat, viel er nog niet zoveel geldgewin te noteren. "Een keer 3600 euro herinner ik mij, niet echt spectaculair dus", vertelt ze. "Wat ik zelf zou doen met zo'n smak geld? Gewoon verder blijven werken en mijn huis renoveren."