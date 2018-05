Ambassadeur Israël neemt gas terug na terreuruitspraak: “De betogers zijn gegijzeld”

De Palestijnen die maandag in Gaza betoogd hebben, zijn gemanipuleerd door de terroristische beweging Hamas. Dat zegt Simona Frankel, de ambassadeur van Israël in ons land, in Terzake. Daarmee neemt ze gas terug na haar eerdere uitspraken dinsdagochtend.

Het was een opmerkelijke uitspraak, dinsdagochtend op de RTBF. Dat de betogers allemaal terroristen waren.“Allemaal! Zelfs de kinderen”, zei ze in een reactie op de rellen in Gaza. Een brug te ver, zo vindt buitenlandminister Didier Reynders (MR). Hij heeft de ambassadrice dan ook op het matje geroepen om meer uitleg te vragen. “Je hoort veel dingen, maar er zijn grenzen”, zei hij daarover. Buitenlandse Zaken zal de ambassadrice nu wijzen op het nodige respect dat Israël aan de dag moet leggen voor zijn internationale engagementen, onder meer over het gebruik van geweld en het respect voor de rechtsstaat.

In het Canvas-programma Terzake heeft Frankel dinsdagavond gas teruggenomen. Ze noemde de betogers geen terroristen meer. Wel een groep manifestanten die gegijzeld is door terreurbeweging Hamas, die hen gemanipuleerd heeft. De groep wil daarmee een media-oorlog winnen, zegt ze ook.

Over het disproportioneel geweld van Israël tegenover de betogers zegt ze dat het moeilijk in te schatten is hoe je moet daarop moet reageren als land. “Ik geloof dat als er iemand met geweld mijn huis wil binnenkomen, ik dat niet moet laten gebeuren”, zegt de ambassadeur in Terzake. “De regering heeft de plicht de grenzen te verdedigen en de Israëlische burgers te beschermen.”

Foto: AFP

