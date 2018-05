Diego Simeone: “Mijn schorsing in finale Europa League is geen nadeel”

Dat Atlético Madrid het woensdag in de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille moet doen zonder coach Diego Simeone is geen nadeel. Dat vindt de Argentijn althans zelf. “Het maakt helemaal niets uit,” zegt de trainer, die het duel in Lyon vanaf de tribune gaat volgen.

Het is Simeones assistent German Burgos die in de finale het roer zal overnemen. “In zijn hoofd gaat tijdens de wedstrijd hetzelfde om als in mijn hoofd,” aldus Simeone. “Hij doet hetzelfde als wat ik zou hebben gedaan. In onze visie zit geen enkel verschil.”

Toch vindt de Argentijnse oefenmeester het naar eigen zeggen “triest” dat hij tijdens de wedstrijd niet dichtbij zijn spelers kan zijn. Simeone vertrouwt erop dat zijn spelers hun potentieel ten volle zullen benutten.

De licht ontvlambare Simeone werd wegens wangedrag in de eerste halve finale tegen Arsenal voor vier duels geschorst. Bij de tweede ontmoeting met de Engelsen zat hij al niet meer in de dug-out.

Atlético staat woensdag voor de vijfde maal in acht jaar tijd in een de finale van een Europees toernooi. De Colchoneros wonnen in 2010 en 2012 de Europa League en moesten in 2014 en 2016 in de finale van de Champions League de duimen leggen voor stadsrivaal Real Madrid.

Marseille, met onder meer Dimitri Payet in de ploeg, is volgens Simeone een “uitzonderlijke tegenstander met veel aanvallend vermogen”. De Argentijn meent dan ook dat Atlético woensdag in Lyon zijn eigen spel zal moeten opdringen en zal moeten proberen de Zuid-Franse aanval uit te doven. “Marseille is een goed voorbereid team dat een ongelooflijk sterk seizoen heeft gespeeld. Het wordt zeker en vast een mooie finale met twee teams die qua spel veel gelijkenissen vertonen.”