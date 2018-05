Zes keer seks, zes keer grensoverschrijdend gedrag. Maar veel jongeren zien het anders

De #MeToo-discussie leeft ook onder Vlaamse scholieren. Alleen is het voor leerkrachten moeilijk om seksueel geweld in de klas te bespreken. Een nieuw theaterstuk waaraan Sensoa meewerkte, helpt daarbij. In één klap wil het expertisecentrum hardnekkige misverstanden de wereld uit helpen. “Zodra er geen toestemming is, gaat het om grensoverschrijdend gedrag.”