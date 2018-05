Vijf conclusies na een slopend seizoen in de Europese ’Big Five’: van een Belg bij Arsenal tot het Madrileense mysterie

In Engeland en Duitsland zit het voetbalseizoen er sinds vorig weekend op. In Italië, Spanje en Frankrijk hebben ze nog één speeldag voor de boeg. Hoog tijd dus om enkele zaken te concluderen na een alweer lang en slopend seizoen.

Foto: Photo News

Arsenal heeft een Belg nodig

Het was niet het beste seizoen van Arsenal. De Gunners namen na 22 jaar afscheid van trainer Arsène Wenger en eindigden pas zesde in de Premier League. Dat wordt dus Europa League spelen volgend seizoen. Misschien moet Arsenal overwegen om voor het eerst sinds Thomas Vermaelen een Belg in huis te halen. De vijf clubs die voor de Londenaars eindigden, hebben allemaal minstens één Belg in de selectie. En buiten Simon Mignolet bij Liverpool waren die ook allemaal belangrijk. Deze week werd Koen Casteels gelinkt aan de Gunners. Gewoon doen dus!

Foto: Photo News

Jong bloed werkt

Aan Bayern München was alweer niets te doen in de Bundesliga, maar er is hoop (toch een beetje). Voor het eerst sinds 2010 eindigde Schalke 04 nog eens in de top twee. Dat hebben de Köningsblauwen grotendeels te danken aan Domenico Tedesco. Wie? Wel, hun amper 32-jarige trainer. Tedesco trad in zijn eerste seizoen in de voetsporen van de 30-jarige Julian Nagelsmann, die zijn Hoffenheim naar een derde plaats leidde. Voor Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, dat nochtans een oersterke Leon Bailey (ex-Genk) zag ontbolsteren. De toekomst is aan de jeugd!

Foto: Photo News

200 miljoen en geen stap verder

AC Milan ging vorige zomer all in. De Rossoneri gaven zo’n 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en wilden daarmee Juventus het vuur aan de schenen leggen in de strijd om de titel in de Serie A. Tien maanden later staat Milan echter geen stap verder dan vorig seizoen. Toen werd het zesde met 63 punten, mits een zege op de laatste speeldag klokt het dit seizoen af op 64 punten… op een zesde plaats. Bovendien met een slechter doelsaldo. En als Inter niet wint van Lazio zien we volgend seizoen alweer geen Milanese topclub in de Champions League. Pijnlijk...

Foto: Photo News

Het Madrileense mysterie

Real Madrid heeft, zeker op papier, misschien wel het beste team op deze planeet. Het is straf maar misschien dan ook geen wonder dat de Koninklijke voor de vierde keer in vijf jaar in de finale van de Champions League staat. Maar wat is dat toch met Cristiano Ronaldo en co. in La Liga? De Spaanse recordkampioen (33 titels) kon de voorbije tien seizoenen slechts twee keer de competitie als winnaar afsluiten (2012 en 2017). Dit seizoen was zelfs stadsgenoot Atlético beter. Onder andere dankzij nederlagen tegen Betis, Girona en Espanyol. Vreemd voor zo’n topteam...

Foto: Photo News

Verliezen en toch winnen

Nee, aan PSG was dit seizoen niets te doen in de Ligue 1. Dat mag, gezien hun zware investeringen in Neymar en Kylian Mbappé, niet verbazen. Achter de Parijzenaars vochten traditieclubs Monaco, Lyon en Marseille een hevige strijd uit. Die is nog niet gestreden want Monaco telt 77 punten, Lyon 75 en l’OM 74. Lyon krijgt sowieso de eer van strafste team. Het verkocht vorige zomer voor net geen 120 miljoen euro aan spelers, waaronder toppers Alexandre Lacazette en Corentin Tolisso. Er werd voor ‘slechts’ 59 miljoen ingekocht, met geen enkele klinkende naam als nieuwkomer. En toch doet Lyon het dit seizoen beter dan vorig jaar. Of hoe slim beleid kan renderen.