Beerschot Wilrijk haalt doelman Mike Vanhamel binnen

Beerschot Wilrijk heeft een tweede inkomende transfer aangekondigd. Na verdediger Dudouit - die overkwam van Tubeke - bereikte de club een akkoord met Mike Vanhamel. De 28-jarige Brusselse doelman komt over van KV Oostende en tekende een contract voor vier seizoenen met optie voor een vijfde. Pikant detail: de broer van de doelman is gekend als supporter van … Antwerp. Ook opvallend: Vanhamel heeft een patent op kampioenenfeestjes.

Vanhamel begon zijn carrière op 16-jarige leeftijd bij OHL en trok nadien voor vier seizoenen naar het Franse Le Havre. Daarmee werd hij in 2008 kampioen in de Ligue 2. Na omzwervingen bij Westerlo en het Franse Stade Laval dwong hij in het seizoen 2014-2015 ook met het Nederlandse NEC promotie af naar de Eredivisie. Amper een jaar later mocht de ex-jeugdinternational opnieuw zegevieren met White Star Brussels, maar de club kreeg geen licentie en mocht dus niet promoveren.

Vorig seizoen stond Vanhamel onder de lat bij Lierse. De Pallieters behaalden het meeste punten in 1B, maar konden door het missen van een periodetitel niet mee strijden voor een ticket naar 1A. Ondanks een verbintenis tot 2020 bij Oostende, wordt hij dus nu doelman op het Kiel. Hij legde dinsdag met succes medische tests af..

Vanhamel zou de vervanger worden van Rafa Romo. De Venezolaan werd gehuurd van het Cypriotische Apoel Nicosia, maar is te duur voor een definitieve overgang. Zo lijkt een derde sterkhouder de club te verlaten. Eerder werd bekend dat Arjan Swinkels naar Mechelen verhuist en Hernan Losada hangt de schoenen volgende week aan de haak. De contracten van Alex Maes, Denis Prychynenko en de revaliderende Pietermaat werden wel verlengd.