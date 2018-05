Brighton houdt succescoach Chris Hughton langer aan boord

Premier League-club Brighton & Hove Albion heeft dinsdag het contract van hoofdcoach Chris Hughton verlengd tot juni 2021. Hughton, die nog een contract had tot medio 2020, leidde de club vorig jaar vanuit de Championship naar promotie. Dit seizoen verzekerde hij met een vijftiende plaats het behoud in de Premier League.

De 59-jarige Hughton tekende op oudejaarsavond 2014 zijn eerste contract bij de Seagulls, die toen 21e stonden in de Championship. Na de promotie vorig seizoen zorgde hij dit seizoen voor het behoud in de hoogste klasse. Brighton telt met Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk), José Izquierdo (ex-Club Brugge) en Anthony Knockaert (ex-Standard) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn rangen.

Hughton leidde eerder in de Premier League ook al Tottenham Hotspur (interim), Newcastle United en Norwich City.