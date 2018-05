Schrijfster Dalilla Hermans zoekt auteur van haatmail op en heeft verrassende ontmoeting: “Rollercoaster”

Schrijfster Dalilla Hermans trok onlangs haar stoute schoenen aan om de auteur van een zoveelste haatmail te confronteren met zijn uitspraken. Tot haar grote verbazing bleek het een hartverwarmende ontmoeting. “Een emotionele rollercoaster”, klinkt het.

Hermans kreeg ongeveer een maand geleden, een dag nadat enkele aanhangers van Voorpost een lezing van haar waren binnengevallen, een opvallende aanvraag binnen. “Je krijgt een lekkere banaan als je de bakkerij kuist”, stond er te lezen. Bij de boodschap stond ook een mailadres, een telefoonnummer en de naam van een bakkerij in de buurt van een gemeente waar ze nog moest gaan spreken voor een school.

“Ik ben al wat haatmail gewend, maar die boodschap binnenkrijgen de dag na die inval maakte me echt ongemakkelijk”, schrijft ze in een relaas op haar Facebookpagina. “Mijn collega belde het nummer en het bleek de zoon van de bakker te zijn, die beweerde dat het een vriend was geweest die dit had gestuurd om te lachen. Dat geloofde ik uiteraard niet. Ik twijfelde of ik nog wel (alleen) naar de school zou durven gaan. Het achtervolgde me. Ik stond een aantal keer op het punt om het gewoon online te zetten, als boodschap, en het moment in de school af te blazen.”

Foto: FB

Kaartje

Toch besloot Hermans om in de school te gaan spreken, en vooraf even een bezoekje te brengen aan de bakker. Mét poetsdoekjes en een tros bananen. Daar bleek de bakkersvrouw op de hoogte te zijn van het incident. “Ze was fantastisch. Ze wist er al van, ze vond het vreselijk allemaal, ze was zo warm en hartelijk. Maar het was echt niet haar zoon geweest, en effectief een van zijn vrienden. Ze ging het pakketje en de brief aan die vriend bezorgen. Ik wandelde superopgelucht buiten. Beetje trots dat ik het had gedurfd, en nog wat aan het natrillen van adrenaline.”

Hermans trok nadien naar een terras, waar ze niet veel later werd aangesproken door twee jongens. Het bleken de bakkerszoon en zijn schuldige vriend te zijn. Die laatste verontschuldigde zich uitgebreid tegenover de schrijfster. “Het was een uit de hand gelopen, slechte grap en hij had nooit stilgestaan bij wat dit bij mij teweeg zou brengen. Hij had ook kaartje voor me gekocht met excuses”, zegt de schrijfster, die de gebeurtenis omschrijft als een emotionele rollercoaster die ze moeilijk in woorden kan bevatten. “Soms is niets wat het lijkt, en is alles zoveel mooier dan je dacht dat het kon zijn. Opkomen voor jezelf, met empathie voor de ander maar vastberaden, is denk ik altijd een goede zaak.”

Dalilla kreeg een kaartje met verontschuldigingen. Foto: FB Dalilla Hermans