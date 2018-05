Lionel Messi maakt duidelijk wanneer WK geslaagd is voor Argentinië en wat hij vindt van Neymar bij Real

Hoewel Lionel Messi met zijn Argentinië het WK wil winnen, beschouwt de kapitein een plek bij de laatste vier ook als een succes. Dat verklaarde de stervoetballer dinsdag in een interview met TyC Sports.

“We hebben geen enkele verplichtingen wat betreft de eindwinst van het WK. Nochtans willen we als geen ander wereldkampioen worden,” verklaarde de Barça-vedette vanuit zijn huis aan de Argentijnse sportzender. Waar Messi met Barcelona alles won, blijft hij met het Argentijnse elftal steken op een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008.

“De wil om te winnen is er. Momenteel hebben we drie verloren finales achter de rug (twee maal in de Copa América, één maal op het WK in 2014). Het is een juk dat we dragen. Het is daarom belangrijk dat we onze obstakels overwinnen,” liet de aanvaller optekenen.

Volgens Messi is Brazilië favoriet voor de eindwinst. “Sinds dat Tite aan het roer is gekomen, zijn de Brazilianen zowel vanvoor als vanachter zeer solide. Ze rekenen met je af met hun enorm snelle spelers. Maar ook Spanje, Duitsland en Frankrijk maken kans volgens de Argentijn. De Spanjaarden door “hun speelstijl”, de Duitsers omdat “ze er altijd zijn” en Frankrijk “ondanks het hoge aantal jonge spelers”.

Foto: EPA-EFE

Neymar en Real

In hetzelfde interview liet Messi ook zijn licht schijnen over de geruchten rond een mogelijk vertrek van ex-ploegmaat Neymar naar Real. “Het zou vreseiljk zijn omdat Neymar zoveel betekend heeft voor Barcelona. Ondanks de manier waarop hij de club verliet, was hij wel belangrijk voor veel titels hier. Zoals de Champions League en de competitie. Het zou zo zwaar zijn om hem in Madrid te zien. Zwaar voor iedereen bij Barcelona. Ook maakt het Real Madrid nog veel sterker dan ze nu al zijn”, aldus Messi.