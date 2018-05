Honderden mensen brengen op circuit van Lommel laatste groet aan voormalig motorcrosser Eric Geboers

Lommel - Honderden mensen namen dinsdagavond afscheid van voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers. Supporters en sympathisanten van over heel België brachten een laatste groet aan de vijfvoudige wereldkampioen op het circuit van Lommel.

Het was dinsdagavond aanschuiven voor de motorcrossfans die een laatste groet kwamen brengen aan Eric Geboers. De locatie was niet toevallig gekozen, want het circuit was een van de favoriete omlopen van de motorcrosskampioen. Bovendien was Geboers vanaf 2008 organisator van de GP van België, de Belgische manche van het wereldkampioenschap, in Lommel.

Eric Geboers kwam tragisch om het leven toen hij zijn hondje van de verdrinkingsdood wilde redden in het private recreatiedomein Miramar in Mol. De 55-jarige Geboers sprong zijn hondje vanuit de boot achterna, maar geraakte in moeilijkheden, vermoedelijk door het erg koude water.

De uitvaartplechtigheid zal woensdag in intieme kring plaatsvinden. De familie en vrienden van Geboers bedanken iedereen voor de steun in de afgelopen dagen. “De hoeveelheid aan mooie berichten is overweldigend. Eric heeft tijdens zijn leven enorm veel harten geraakt. Hij had een hart voor zowel mens als dier”, klinkt het.

Foto: Dick Demey

Foto: Dick Demey

Foto: Dick Demey