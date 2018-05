Diego Maradona heeft een nieuwe job, eentje met veel verantwoordelijkheid én een ex-Rode Duivel onder zijn hoede

Diego Maradona zit niet stil. De Argentijnse legende heeft namelijk een nieuwe uitdaging gevonden in de voetbalwereld. ‘Pluisje’ gaat aan de slag in Wit-Rusland. Hij wordt er trainer én voorzitter van topclub Dinamo Brest.

Brest is de titelverdediger in de Wyschejschaja Liha, maar staat dit seizoen pas achtste met negen punten uit zeven wedstrijden. Coach Sergey Kovalchuk werd dan ook bedankt voor bewezen diensten. Maradona moet de meubelen redden en kan daarvoor rekenen op Marvin Ogunjimi. De ex-Rode Duivel speelt sinds april voor Brest en zit aan twee invalbeurten.

ДА, ДИЕГО С НАМИ! #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 mei 2018

De 57-jarige Maradona breidt zo een vervolg aan zijn tot dusver bescheiden trainerscarrière. Eerder was hij in Argentinië (voor korte tijd) coach van Mandiyu de Corrientes (1994) en Racing Club (1995) en bondscoach (2008-2010). Nadien zette hij zijn loopbaan verder in het Midden-Oosten, met passages bij Al Wasl (2011-2012) en Fujairah (2017-2018), telkens in de Verenigde Arabische Emiraten.

Als speler was Maradona één van de grootste voetballers aller tijden. ‘Pluisje’ leidde Argentinië naar de wereldtitel in 1986 en zilver in 1990. Het bescheiden Napoli profiteerde van zijn doortocht door het veroveren van twee Italiaanse titels (1987 en 1990), één Italiaanse beker (1987) en de UEFA Cup (1989).

Een maand geleden raakte bekend dat Marvin Ogunjimi eveneens naar Dinamo Brest trok. Onze landgenoot breidde zo een vervolg aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Eerder was hij ook onder meer actief in Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Albanië en Kazachstan.