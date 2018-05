Nieuwe 1.000 kilometer tegen kanker al na enkele minuten uitverkocht: waarom het evenement steeds populairder wordt

5.000 euro inzamelen en 1.000 kilometer fietsen, voor veel mensen lijkt het een hele opdracht. Toch hebben in minder dan één dag 1.100 teams zich ingeschreven voor de volgende editie van 1.000 kilometer tegen kanker. Twee dagen na de editie van 2018 is die van 2019 al volzet. “Het is fantastisch om vijf uur op de fiets te zitten met mensen die prachtige, herkenbare verhalen met je delen.”