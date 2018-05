Utrecht, zonder Dessers, verliest in slotfase heenduel voor Europees voetbal bij Vitesse

Vitesse heeft een kleine zege overgehouden aan het eerste duel met FC Utrecht om een plaats in de tweede voorronde van de van de Europa League. Vitesse-aanvoerder Guram Kashia kopte de ploeg uit Arnhem in blessuretijd naar een zwaarbevochten zege (3-2). Bij FC Utrecht bleef onze landgenoot Cyriel Dessers de hele partij op de bank.

Beide clubs treffen elkaar zaterdag in Utrecht voor een beslissend tweede duel in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Vitesse moet het dan zonder Mason Mount stellen. De man in vorm bij de club uit Arnhem, en auteur van het eerste doelpunt, kreeg een gele kaart en is daardoor geschorst.

Mount kopte Vitesse in de 42e minuut op voorsprong. De negentienjarige middenvelder is in blakende vorm, hij scoorde vorige week in twee halve finales van de play-offs tegen ADO Den Haag maar liefst vier keer. Aan de overkant was Labyad bepalend. De kersverse aanwinst van Ajax was net hersteld van een liesblessure en kwam daarom pas in de 57e minuut in het veld bij de bezoekers. De Marokkaans international stond net vijf minuten in het veld toen hij met een afgemeten hoekschop de gelijkmaker van Ramon Leeuwin voorbereidde (1-1). Na de 2-1 van Bryan Linssen schoot Labyad zijn ploeg ook naar 2-2. Maar dat volstond niet voor een gelijkspel. Kashia legde de partij een minuut in blessuretijd in zijn definitieve plooi (3-2).