Gazaconflict in vraag en antwoord: waarom schieten Israëli’s om te doden en waarom blijven Palestijnen hun leven riskeren?

Voor de inwoners van Gaza begon de dag gisteren met het begraven van de doden. De betogingen aan de grens met Israël kostten al het leven aan minstens 60 Palestijnen, onder wie een ­baby van amper acht maanden oud. Ook gisteren hielden de protesten aan. Het regende traangas en er viel weer een dode. Het decennia oude conflict tussen beide kampen laait in alle hevigheid op, en allebei hebben ze hun eigen waarheid over de feiten. Wij zoeken klaarheid in de mist.