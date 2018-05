Speler van Eupen vervolgd na gokken op eigen match

Om welke speler het gaat, is voorlopig niet geweten. Foto: BELGA

De gokaffaire die deze krant twee maanden geleden aan het licht bracht bij eersteklasser Eupen krijgt een juridisch staartje voor een (voorlopig onbekende) speler van de club. Tijdens het onderzoek dat de afgelopen twee maanden werd gevoerd vonden de speurders van het parket van Eupen elementen die erop wijzen dat één van de spelers geld heeft ingezet op een wedstrijd van zijn eigen team. De speler in kwestie wordt juridisch vervolgd.

“Het gerechtelijk onderzoek is afgerond. Tijdens dat onderzoek zijn er elementen opgedoken die erop wijzen dat een van de spelers van Eupen geld heeft ingezet op een wedstrijd van zijn eigen ploeg”, bevestigde Procureur des Konings Andrea Tilgenkamp aan onze Duitstalige collega’s van Grenz Echo. Over welke speler het gaat, mocht Tilgenkamp in het kader van het geheim van het onderzoek niet vertellen.

Twee spelers die mogelijk in nauwe schoentjes kunnen komen, zijn de Fransen Nicolas Verdier en Jordan ­Lotiès. Beide spelers werden doorheen het seizoen meermaals gespot in het lokale gokkantoor, maar ontkenden na het uitbreken van de affaire ten stelligste dat ze gokken op hun eigen wedstrijden.

Ook op de vraag welke straf de speler in kwestie riskeert, kon Tilgenkamp nog niet veel kwijt: “Het is afwachten welke strafrechtelijke gevolgen dit kan hebben.”

Boete tot 600.000 euro

Het bondsreglement voorziet finan­ciële boetes en mogelijk ook een schorsing voor spelers die in overtreding zijn met de regels rond gokken. Als uit het onderzoek blijkt dat de bewuste speler heeft ingezet op een nederlaag in een wedstrijd waarin hij zelf heeft meegespeeld, kan dit door de strafrechter beschouwd worden als matchfixing. Als een speler schuldig wordt bevonden aan het rechtstreeks beïnvloeden van het resultaat van een kansspel – in dit geval de uitslag van een voetbalwedstrijd – kan er een boete worden opgelegd tot 600.000 euro en zelfs een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.