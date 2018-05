Werkgevers schudden regering wakker: “Ze moeten tot allerlaatste dag voor verkiezingen werken”

De Vlaamse werkgevers manen zowel de federale als de Vlaamse regering aan zich niet in slaap te laten wiegen door de verkiezingen. Er moeten dringend belangrijke knopen worden doorgehakt, zegt Vokabaas Hans Maertens.

Alle andere regeringspartijen en ministers ontkenden het, maar ­volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is de dash uit de regering. Het ís ook een politieke realiteit dat regeringen minder daadkracht aan de dag leggen naarmate de verkiezingen naderen. Maar Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, wil die politieke logica doorbreken. “Het is nog een jaar tot aan de verkiezingen. Dan volgen zeker nog maanden van regeringsonderhandelingen. Gaan we dan anderhalf jaar niets doen?”

Vokabaas Hans Maertens. Foto: Photo News

Maertens krijgt de steun van een reeks CEO’s. “Als we concurrentieel willen blijven, moet de regering gewoon tot de allerlaatste dag regeren. Er liggen volgens hem nog heel wat belangrijke dossiers op de plank. En de moeilijkste worden altijd maar vooruitgeschoven, klinkt het.

Zoals de aanpassing van de index. Aan de automatische loonindexering mag volgens het regeerakkoord niet worden geraakt, maar toch wil Voka dat debat voeren. Maar ook de begroting moet echt nog op orde, er dient eindelijk iets te worden gedaan aan de verlammende files die de hele economie treffen, bedrijven moeten duidelijkheid krijgen over hun energiefactuur én voor de luchthaven van Zaventem moet er zeker nog een akkoord komen over de geluidshinder. En last but not least: er zijn nog veel werklozen, maar bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld. En de gemiddelde carrière van een Belg is met 32,2 jaar nog altijd korter dan het Europese gemiddelde van 35,6 jaar.

“Vorig jaar had ik de indruk dat het een regering van lopende zaken was, nu van aflopende zaken. Er sluipt zelfgenoegzaamheid in de regering, terwijl grote bedreigingen op ons ­afkomen. Het is nu een periode van zomer, maar ik weet niet of we er zullen staan wanneer het weer stormt”, dixit Hans Maertens.