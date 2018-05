COMMENTAAR. Eden Hazard moet niet verlengen bij Chelsea

Eden Hazard is toe aan een nieuwe uitdaging. Hij zegt het niet, maar je voelt het. Je leest het tussen de regels. Na een seizoen waarin zijn trainer Antonio Conte zowat iedereen binnen Chelsea pestte, heeft hij er genoeg van. De Italiaan zal in augustus wellicht niet meer op Stamford Bridge zijn. Maar door de manier waarop Chelsea tegenwoordig gerund wordt, heb je niet het gevoel dat de sky nog zoveel the limit is als toen de steenrijke Roman Abramovich in 2003 voorzitter werd. De Londense club lijkt een handelshuis geworden, waar ze vrolijker zijn dat spelers als Kevin De Bruyne, Mohamed Salah en Romelu Lukaku met meer dan 100 procent winst werden verkocht dan dat ze die spelers nu missen om élk seizoen hoge ogen te gooien. Thibaut Courtois zou ook niet huilen als hij straks naar Real ­Madrid kan vertrekken.

We begrijpen Eden Hazard dus helemaal dat hij tot na het WK wil wachten om een keuze over zijn toekomst te maken. Na een voetbaljaargang vooral achter zijn tegenstander aan te lopen of op zijn eentje ...