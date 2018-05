Mevrouw Vanden Stock over het leven na Anderlecht: “Skiën, golfen en af en toe een voetbalmatch op tv”

Meer dan twintig jaar was ze The First Lady van Anderlecht. Het leven van Kiki Vanden Stock werd beheerst door voetbal in paars en wit. Maar sinds haar man Roger Vanden Stock zijn club verkocht aan Marc Coucke genieten de twee volop van hun pensioen. Nu praat Madame Kiki voor het eerst over het leven ná Anderlecht. Al missen zij en Roger RSCA soms wel een beetje.