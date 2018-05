Harbaoui haalt hard uit na niet-selectie voor WK: “Dit is maffia, de bondscoach heeft geen ballen aan zijn lijf”

Alsof hij net een rabarber in een pot suiker had geduwd: in minder dan 24 uur kreeg Hamdi Harbaoui (33) nieuws dat een zoete én een zure smaak in zijnmond liet. De Pro League gunt hem uitzonderlijk een extra wedstrijd om de titel van topschutter te versieren. Maar dat helpt geen zier voor de nakende wereldbeker. De goalgetter van Zulte Waregem zal niet tegen de Rode Duivels spelen. “Wegens de corruptie binnen het Tunesische voetbal.”