Weg met de oude krokodillen: Engelse bondscoach kiest voor de jeugd (en heeft mogelijk joker achter de hand)

De Engelse bondscoach Gareth Southgate maakt vandaag zijn 23 namen voor het WK in Rusland bekend. Heel Engeland vraagt zich af of de oud-verdediger het aandurft een monument als Joe Hart thuis te laten. Sinds Southgate overnam van Sam Allardyce – die moest aftreden na een schandaal –, heeft hij zijn selectie systematisch verjongd. ‘The Three Lions’ presenteren zich in Rusland als een roedel hongerige welpen.

Doe straks de test eens voor uzelf. Als bondscoach Gareth Southgate in de loop van de namiddag 23 namen plus reserves voor Rusland bekendmaakt, tel dan hoeveel u er van hen kent. Tenzij u een rabiate fan van de Premier League bent, is de kans groot dat er heel wat spelers bij zijn van wie u nog nooit heeft gehoord. U hoeft er zich niet voor te schamen. De meesten van hen maken hun WK-debuut.

Geen Hart

We kunnen al beginnen in doel. De krant The Sun meldde gisteren dat Joe Hart (31) in een persoonlijk gesprek van Gareth Southgate te horen heeft gekregen dat hij niet tot de 23 behoort. Hart was drie tornooien lang incontournable, maar zag zijn carrière na de komst van Pep Guardiola bij Manchester City pijlsnel een duik nemen. Hij week uit naar Torino, dat hem vorig seizoen uitleende aan West Ham. Daar had hij moeite een basisplaats vast te houden, wat hem mogelijk zijn plaats kost in Rusland.

Joe Hart met bondscoach Gareth Southgate voor de kwalificatiematch in Malta. Toen kon Hart nog lachen. Foto: Photo News

De huidige nummer één heet Jordan Pickford (24) en speelt nog maar twee jaar in de Premier League. Vorig seizoen bij Burnley, het afgelopen seizoen bij Everton. Jack Butland (25) is nummer twee, Nick Pope (26), minder dan een jaar geleden gedebuteerd in de Premier League bij Burnley, zou Joe Hart kunnen verdringen als nummer drie.

Geen Smalling

In de verdediging is geen plaats voor Chris Smalling (28, Man U) en moet ook Gary Cahill (32, Chelsea) vrezen voor zijn plek. Van John Terry (37, Aston Villa) werd al langer afscheid genomen. De centrale verdedigers heten Phil Jones (26, Man U), Harry Maguire (25, Burnley) en John Stones (23, City). Southgate kiest meestal voor een driemansdefensie, waarvan ook Kyle Walker (27, City) deel uitmaakt.

Kieran Trippier (27, Tottenham) en Trent Alexander-Arnold (19, Liverpool) zijn de kandidaten voor de rechtse “wing back”. Links wel een vertrouwde naam: Ashley Young (32, Man U). Danny Rose (27, Tottenham) ligt in de balans met Ryan Bertrand (28, Southampton) als back-up.

Op het middenveld zijn Jordan Henderson (27, Liverpool), Eric Dier (24, Tottenham), Dele Alli (22, Tottenham), Raheem Sterling (23, City), Ruben Loftus-Cheek (22, Palace) en Jesse Lingard (25, Man U) zeker van hun plaats. Dat geldt ook voor de aanvallers Harry Kane (24, Tottenham), Marcus Rashford (20, Man U) en Jamie Vardy (31, Leicester).

Geen Oxlade-Chamberlain

Met Alex Oxlade-Chamberlain (24, Liverpool) is een belangrijke pion voor Southgate out. Over de fitheid van Jack Wilshere (26, Arsenal) en Adam Lallana (30, Liverpool) bestaan twijfels. Andere twijfelgevallen zijn Fabian Delph (28, City), de 22-jarige middenvelder Lewis Cook (Bournemouth) en de ervaren Danny Welbeck (27, Arsenal).

De tijd dat Engeland een WK begon met vertrouwde namen als Wayne Rooney, Frank Lampard en Steven Gerrard is definitief voorbij. De nieuwe vedetten heten Kane, Alli en Sterling. Mogelijk neemt Southgate ook nog een joker mee. De 17-jarige sensatie Ryan Sessegnon, Speler van het Jaar in de Championship, heeft een kleine kans om de selectie te halen.