Van “Den Tuveneir” tot spookrijder Anderlecht en Pamela: 10 dingen die u moet weten over Olympique Marseille

Met Pamela Anderson als mascotte, Dimitri Payet als gangmaker op het veld en spookrijder Rolando als supersub hebben ze er in het zuiden van Frankrijk vertrouwen in. Vanavond in Lyon moet en zal de club voor het eerst in 25 jaar een Europese beker de lucht in steken. Voor het eerst sinds Raymond ‘Den Tuveneir’ Goethals.