CLUBNIEUWS. Oostende kaapte spits weg voor neus van Gent, stevig bod voor Genk-verdediger?

Komend weekend staat de laatste speeldag in de play-offs op het programma maar veel clubs zijn al bezig met volgend seizoen. Zo denkt Anderlecht aan Antonio Milic, kaapte KV Oostende een spits weg voor de neus van AA Gent en kan Genk-verdediger Omar Colley rekenen op Italiaanse interesse. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. KV Oostende kaapte spits weg

KV Oostende heeft zijn eerste aanwinst beet sinds de komst van Hugo Broos als sportief directeur. Het gaat om de Albanese aanvaller Sindrit Guri (24), vicetopschutter in de Albanese eerste klasse bij Kukesi met 19 goals in 33 wedstrijden.

KV Oostende biedt de spits een contract van drie jaar. Guri reist vandaag naar België af om zijn medische tests af te leggen.

Ook AA Gent deed een bod van 700.000 euro op Guri, maar dat stuitte op een njet. Toekomstig Oostende-trainer Gert Verheyen wist Guri bovendien persoonlijk te charmeren. Verheyen verklaarde zich bereid hem kansen en vertrouwen te geven, terwijl Guri in Gent met moordende concurrentie te maken zou krijgen. “Er was interesse van andere clubs, maar KVO toonde dat het mij absoluut wou hebben”, aldus Guri zelf. Zo heeft ook Verheyen een rol in de eerste transfer van het nieuwe KVO.

Guri is een complete spits die in de zestien gevaarlijk is met het hoofd en zich graag laat betrekken in het spel. Hij moet wel de stap zien te zetten van de Albanese naar de Belgische competitie. (vdm, jug)

ANDERLECHT. Contract voor Milic

De banden tussen Anderlecht en Oostende worden weer aangehaald. RSCA biedt KVO-verdediger Antonio Milic (24) een contract tot 2022. Het was Marc Coucke die het dossier uit de koelkast haalde.

Milic was gisteren niet op training bij KVO. Er werd meteen gesproken over onderhandelingen met Anderlecht, want paars-wit wilde de verdediger al op 31 januari. Toen werd de deal on hold gezet omdat Coucke KVO op dat moment nog niet had verkocht. Het was Coucke zelf die nu weer gesprekken opstartte met KVO-voorzitter Peter Callant. RSCA-manager Luc Devroe vertoefde gisteren in het buitenland.

Een officieel bod op Milic is er nog niet, maar het is niet ondenkbaar dat er al afspraken werden gemaakt tijdens de verkoop van KVO. Milic, die nog een jaar contract heeft en ook op de radar van Gent en Club stond, wil graag naar Anderlecht. De Kroaat zou er de tweede linksvoetige, defensieve aanwinst worden na Cobbaut.

Het is ook niet uitgesloten dat er nog spelers van KVO naar Anderlecht verhuizen. In Afrikaanse media werd Knowledge Musona (26) ook aan de Brusselaars gekoppeld. In Oostende gaat ook het gerucht dat de Belgische middenvelder Aristote Nkaka (21) toen hij in januari Moeskroen ruilde voor KVO meteen de belofte kreeg dat Anderlecht hem in juni ging oppikken. Paars-wit zou Nkaka dan vastleggen en meteen weer uitlenen aan de kustclub. (jug)

ANTWERP. Haroun raakt fit voor Oostende

Alles status quo in de door blessures en schorsingen geteisterde Antwerpkern. Enkel Faris Haroun geraakt op tijd verlost van zijn heupblessure en is dus beschikbaar voor de verplaatsing naar KV Oostende van zaterdag.

GENK. Sampdoria dringt aan voor Colley

Volgens uiteenlopende Italiaanse bronnen bereidt Sampdoria, dat een jaar geleden al aasde op Omar Colley, een nieuw bod voor op de Gambiaan. Naar verluidt wil de club uit Genua 7 miljoen euro neertellen voor de centrale verdediger. TD Dimitri de Condé gaf eerder al aan dat het moeilijk zal worden om Colley te houden. Logisch, aangezien de speler in Genk zijn laatste contractjaar ingaat en de leeftijd (25) heeft bereikt om een stap hogerop te zetten. (rco)

KV KORTRIJK. Onduidelijkheid over Staelens

Bij KV Kortrijk verlengde ondertussen de volledige staff zijn contract voor onbepaalde duur, op uitzondering van Lorenzo Staelens. “We onderhandelen momenteel niet”, zegt KV Kortrijk-manager Matthias Leterme. “We moeten eerst beslissen of we wel met hem verder willen en dat zullen we eerstdaags doen.” Het feit dat alles nogal lang aansleept, kan wel een teken aan de wand zijn.

Leterme lichtte ondertussen wel de aankoopoptie van Youcef Attal. De 21-jarige Algerijn blijft tot 2022.

De Tunesiër Azouni mag zijn hoop op het WK opbergen. Hij was het merendeel van het seizoenseinde geblesseerd. (gco)

KV OOSTENDE. Rezaeian in voorselectie voor WK

Ramin Rezaeian werd opgenomen in de voorselectie van Iran voor het WK in Rusland. Dat meldde de Iraanse voetbalbond FFIRI.

De Portugese bondscoach Carlos Queiroz neemt Rezaeian, die momenteel 25 caps telt, normaal gezien ook effectief mee naar Rusland.

In de voorselectie zitten amper elf spelers die buiten Iran voetballen, onder wie ook Kaveh Rezaei van Charleroi. De definitieve selectie van de bondscoach volgt begin juni.

Iran speelt op het WK tegen Marokko (15 juni), Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni). (jve)

LOKEREN. Corryn heeft voorkeur voor Lokeren

Lokeren had gisteren een constructief gesprek met de entourage van ex-speler Alexander Corryn. Ook moederclub KV Mechelen probeert de 24-jarige verdediger/middenvelder te overtuigen om te blijven. Corryn zelf wenst echter liever in eerste klasse te blijven, waardoor Lokeren zijn voorkeur lijkt weg te dragen. In dat geval moet Lokeren wel nog een akkoord bereiken met ­Mechelen, waar hij nog tot 2021 onder contract ligt. Nochtans lichtte Antwerp – dat hem dit seizoen huurde – de ­optie in het contract, maar het vond geen akkoord met de speler zelf. (whb, gegy, dvd)

OHL. Spreekverbod voor de jongeren

De jongste spelers van de A-ploeg van OHL hebben een spreekverbod gekregen. Jenthe Mertens, Daan Vekemans en Jo Gilis mogen niet met de pers praten. Coach Nigel Pearson wil de jongeren zo veel mogelijk afschermen en met de voetjes op de grond houden. Hij wil dat zijn talenten zich op het voetbal concentreren en niet op alles daarrond. (mla)

STANDARD. Optie Kosanovic niet gelicht

Göztepe licht de aankoopoptie voor de van Standard gehuurde Milos Kosanovic niet. De Turken kunnen de afgesproken 1,5 miljoen euro niet betalen en de Servische verdediger keert deze zomer dus terug naar Luik. Allicht wordt hij verkocht. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Geen oefenmatch, wel trainingen

De laatste groepswedstrijd tussen Zulte Waregem en Lierse in poule A van Play-off 2 gaat niet door. Coach Francky Dury liet na de match tegen OH Leuven al weten dat ze over een plan B beschikten indien dat het geval was. Een oefenwedstrijd behoort logischerwijze tot een van de mogelijke oplossingen, maar dat is niet het geval. Zulte Waregem vangt het vrije weekend gewoon op met trainingen. Pas op woensdag 23 mei komt de ploeg weer in actie aan de Gaverbeek in de finale van Play-off 2 tegen Lokeren. Daarin zal Sander Coopman kunnen spelen. Hij wordt niet geschorst na zijn uitsluiting op OHL. (jcs)