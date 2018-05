Bedrijven gaan minder subsidies krijgen voor collectief ontslag

Bedrijven in Vlaanderen die tot collectief ontslag overgaan, krijgen vanaf volgend jaar minder subsidies voor de verplichte ontslagbegeleiding. Bedrijven in herstructurering ontvangen daarvoor vandaag van de federale RVA tot 2.000 euro per werknemer, maar die subsidie wordt in Vlaanderen gehalveerd tot 900 euro. Daarover bereikten de vakbonden en de werkgevers een ontwerpakkoord, zo schrijft De Tijd.