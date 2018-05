Opnieuw journalist gedood in Mexico

Juan Carlos Huerta was een bekend tv-gezicht in de regio. Foto: REUTERS

In het zuidoosten van Mexico is dinsdag een radio- en televisiejournalist vermoord. Hij is al de vierde reporter die dit jaar in het Noord-Amerikaanse land wordt omgebracht, zo melden lokale media.

Het gaat om Juan Carlos Huerta, een bekend tv-gezicht in de regio. Zijn wagen werd in Villahermosa, de hoofdstad van de staat Tabasco, klem gereden door twee auto’s. Een man stapte uit en schoot de 45-jarige journalist dood, aldus de gouverneur van Tabasco, Arturo Nuñez, die Huerta “een vriend” noemt. Hij sluit een overval als motief uit. “Het lijkt erop dat mannen hem gewoon wilden executeren.”

Jan-Albert Hootsen, de vertegenwoordiger van het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) in Mexico, eist “een snel, geloofwaardig en grondig onderzoek” naar de moord.

Huerta laat een vrouw en twee kinderen achter. Zijn moord komt er exact een jaar na de aanslag op de nationaal bekende journalist Javier Valdez, die in Culiacán in de staat Sinaloa werd doodgeschoten. 2017 was het dodelijkste jaar ooit voor journalisten in Mexico met veertien doden. Dit jaar staat de teller voorlopig op vier.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP