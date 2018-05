FBI en Amerikaans gerecht openen onderzoek naar Cambridge Analytica

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de federale politiedienst FBI voeren een onderzoek naar Cambridge Analytica. Dat schrijft The New York Times dinsdag. Het ondertussen failliete Britse databedrijf is de spil van het privacyschandaal rond Facebook.

Volgens The New York Times heeft het openbaar ministerie de voorbije weken al meerdere getuigen verhoord. Het onderzoek zou volgens bronnen wel nog in een vroeg stadium zitten. Noch het ministerie van Justitie, noch de FBI wenste aan de krant te reageren.

Het schandaal rond Cambridge Analytica barstte in maart los nadat was gebleken dat het databedrijf de de gegevens van tot wel 87 miljoen gebruikers van Facebook onrechtmatig aangewend had, onder meer om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 - gewonnen door Donald Trump - te beïnvloeden. Het bedrijf legde de hand op de informatie via een applicatie met een persoonlijkheidstest, waardoor het toegang kreeg tot de gegevens van de respondenten én van hun vrienden.

Cambridge Analytica en moederbedrijf SCL Group vroegen op 1 mei het faillissement aan.