Opnieuw aanslag in Indonesië: drie verdachten gaan politie te lijf met samoeraizwaarden

De politie heeft woensdag drie vermoedelijke terroristen doodgeschoten na de aanslag op een politiecommissariaat in het noordwesten van Indonesië. Daarbij kwam één politieman om. Dat zeggen de lokale autoriteiten.

De daders reden met een bestelwagen in op de hoofdingang van het commissariaat in Riau, op het eiland Sumatra. Ze stapten uit en vielen de politie aan met zwaarden. Uiteindelijk schoot de politie hen dood. “Drie politiemannen zijn gewond. Een van hen is aan zijn verwondingen overleden”, zei lokale politiebaas Nandang, die zoals de gewoonte is in Indonesië slechts één naam heeft.

“Vier mannen zijn doodgeschoten, en één nam de vlucht”, zei een woordvoerder van de nationale politie, Setyo Wasisto. In een eerdere balans was sprake van drie doodgeschoten verdachten.

De voorbije dagen vond er een reeks aanslagen plaats in Surabaya, de op een na grootste stad van Indonesië, op het eiland Java. Daarbij kwamen dertien slachtoffers om en lieten ook dertien daders het leven.

Een familie van vijf, een meisje van vijf jaar inbegrepen, had maandag een zelfmoordaanslag gepleegd op een politiecommissariaat in Surabaya. De dag voordien viel een andere familie, onder wie ook minderjarigen, drie kerken aan in de stad. De aanslagen in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, werden opgeëist door ISIS.