Pakketbom ontploft in Amerikaans ziekenhuis: één dode, drie gewonden

Bij een ontploffing in een ziekenhuis in het Amerikaanse Californië is volgens lokale media één dode gevallen. Minstens drie anderen liepen verwondingen op, aldus de zender NBC4. De explosie gebeurde in Aliso Viejo, ten zuiden van Los Angeles.

Volgens bronnen bij het onderzoek, die de zender aanhaalt, was het een opzettelijke explosie. Het zou gaan om een springtuig in een pakket, dat in het gebouw werd geleverd. Verdere details zijn niet bekend.

