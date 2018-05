Waasland-Beveren moet 25.000 euro boete betalen na wangedrag van fans

Waasland-Beveren zal de boete van 25.000 euro die de club kreeg van de Pro League gewoon moeten betalen. De Waaslanders waren tegen de geldstraf in beroep gegaan, maar kreeg ongelijk van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat bevestigde Martijn De Jonghe van Waasland-Beveren dinsdag.

Waasland-Beveren kreeg een fikse boete naar aanleiding van incidenten met supporters tijdens de Wase derby in Lokeren op 16 december 2017. Die partij werd tijdelijk stilgelegd, omdat de bezoekende supporters bierbekers en aanstekers naar scheidsrechter Bram Van Driessche en Lokeren-middenvelder Julian Michel gooiden. Waasland-Beveren vond de boete van 25.000 euro niet in proportie met de feiten. Bovendien zou de procedure voor de tijdelijke stillegging niet correct gevolgd zijn geweest.

De Pro League beroepte zich voor de boete op zijn intern reglement. Daarin staat in een “zelfregulerend initiatief”, ondertekend door alle profclubs dat een matchonderbreking een boete van 25.000 euro oplevert. Dat het om een minderheid van supporters gaat, speelt daarbij geen rol. “De supporters die een plaats hebben in het uitvak worden onweerlegbaar beschouwd als supporters van de bezoekende club. Deze boetes worden uitgesproken ten opzichte van de club waarvan de supporters, volgens het verslag van de arbiter of match delegate, zich schuldig maakten aan ‘improper conduct’“, luidt het reglement.

Beide partijen verschenen op maandag 16 april voor het BAS. Na vier weken viel het verdict. “Het BAS oordeelt dat de reglementering correct is toegepast”, aldus De Jonghe. Waasland-Beveren is niet zinnens verdere stappen te ondernemen.