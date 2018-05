Met de Royal Wedding in zicht, komen steeds meer fans van het Britse koningshuis postvatten in de buurt van Windsor Castle. Sommigen hebben er veel voor over om een goed plekje te bemachtigen om het trouwkoppel van dichtbij te kunnen zien. Op verschillende foto’s valt immers te zien hoe sommige kampeerders de nacht hebben doorgebracht in een slaapzak op het grond. Het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle vindt plaats op zaterdag 19 mei.