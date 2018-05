Kris Peeters: “Begrip voor betoging, maar hervormingen nodig om pensioenen duurzaam te houden”

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) “begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over hun pensioen”, maar de hervormingen zijn nodig “om het ook in de toekomst verder duurzaam te houden”. Dat zei de CD&V’er woensdagochtend op Radio 1. Peeters herhaalde dat de regering blijft inzetten op overleg met de sociale partners.

De vakbonden betogen woensdag in Brussel tegen het pensioenbeleid van de regering. Ze vrezen dat de hervormingsplannen van de regering zullen uitdraaien op een soort “lotto”, waarbij werknemers uiteindelijk langer moeten werken met minder pensioen. Ook de hogere pensioenleeftijd, de onderhandelingen over zware beroepen en over het pensioen met punten liggen moeilijk. “We eisen een coherente visie en duidelijkheid van de regering”, zei ACV-topvrouw Marie-Hélène Ska in ‘De Ochtend’.

Volgens de werkgevers zijn de hervormingen nodig om de pensioenen ook voor de toekomstige generaties betaalbaar te houden. “De vakbonden vertellen de mensen wat ze willen horen, niet wat ze moeten weten”, reageerde gedelegeerd bestuurder van VBO Pieter Timmermans.

Minister Peeters is het daarmee eens: “Ik begrijp dat de mensen zich zorgen maken, maar de hervormingen zijn nodig om het pensioen ook in de toekomst verder duurzaam te houden.” De CD&V-vicepremier benadrukte dat het overleg met de sociale partners in het Comité A en de Nationale Arbeidsraad “alle kansen krijgt” en dat er een “nieuw sociaal contract moet komen tussen de overheid, de werkgevers en de werknemers”. Peeters roept nu op tot kalmte: “Als we dit objectief bekijken zonder boutades en oneliners, kunnen we dit debat in de komende weken verderzetten en tot oplossingen komen”.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) reageert kwaad op de vakbondsbetoging. Hij vindt die “puur politiek”, zei hij op de RTBF-radio. “Je kan niet ontkennen dat dit een ideologische en politieke betoging is. De vakbonden leunen misschien dicht aan bij de PS en bij PVDA. Ze verdedigen dus standpunten die niet aanleunen bij de realiteit hoe wij ze zien.” De hervormingen zijn volgens hem absoluut “sociaal”. Peeters benadrukte dat men “voorzichtig” moet zijn als men het overleg alle kansen moet geven.