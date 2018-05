Benzineprijs op hoogste peil in 2,5 jaar

De prijs voor benzine gaat donderdag enkele centiemen de hoogte in tot het hoogste peil sinds juli 2015.

De maximumprijs voor benzine 95 E10 gaat 2,7 cent hoger tot 1,527 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag. Het is van juli 2015 geleden dat er nog een hogere prijs voor deze brandstof in de tabellen stond, zo blijkt uit de cijfers op de website van de Petroleumfederatie.

Ook super 98 wordt duurder: +3,5 cent tot 1,616 euro per liter. Ook dit is het hoogste prijsniveau sinds juli 2015.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van noteringen van de olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Vorige week ging de dieselprijs al de hoogte in tot 1,502 euro. Deze brandstof noteert voor het eerst sinds september 2013 boven de 1,5 euro per liter.