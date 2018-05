Chloor gebruikt bij aanval in Syrië

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt dat chloor is gebruikt tijdens een aanval in februari in het Syrische Saraqib. Dat stelt de OPCW in een persbericht. Een onderzoeksmissie van de OPCW bracht dinsdag een rapport uit over het gebruik van chloor als “een chemisch wapen op 4 februari 2018”.

De OPCW stelt ook dat het mandaat van de missie was om te bepalen of chemische wapens of toxische stoffen als wapens zijn gebruikt in Syrië. Bepalen wie verantwoordelijk is voor vermoedelijke aanvallen, behoort niet tot dat mandaat, klinkt het.

De missie “bepaalde dat chloor is vrijgelaten uit cilinders door een mechanische impact in de wijk Al Talil in Saraqib”, klinkt het.