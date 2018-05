Glen De Boeck haalt loftrompet boven voor Papazoglou

“Pa-pa-pa-Papazoglou”, zongen de fans van KV Kortrijk na de wedstrijd tegen Moeskroen. De Griekse spits maakte zijn eerste doelpunt voor de Kerels dit seizoen, in wat misschien wel zijn laatste wedstrijd was in het Guldensporenstadion. Hij is einde contract. “Al wil ik hier graag blijven, want Kortrijk voelt als thuis aan.”

Papazoglou streek midden januari opnieuw neer in Kortrijk na een verblijf van een halfjaar bij Aalesund in Noorwegen. Sindsdien kwam hij dertien keer in actie voor KV Kortrijk, goed voor 316 speelminuten ...