Opmerkelijk: Bild ziet Sagnol al als nieuwe coach van Anderlecht

Opvallend bericht in Duitsland: de krant Bild meldt immers dat de Fransman Willy Sagnol topkandidaat is om de nieuwe coach te worden van... Anderlecht.

Volgens Bild moet Sagnol in Anderlecht Hein Vanhaezebrouck vervangen na de gemiste titel . Dat is natuurlijk erg voorbarig, feit is wel dat Vanhaezebrouck de afgelopen week geen goede punten scoorde door zijn uitspraken over Standard-coach Sa Pinto en zijn kritiek op de kleedkamer...

De 41-jarige Sagnol is een ex-Frans international die als speler onder meer uitkwam voor Bayern München. Van 2014 tot 2016 was hij coach van Bordeaux maar in 2017 keerde hij terug naar de Rekordmeister om assistent te worden van Carlo Ancelotti. Hij fungeerde daar ook even als interim-coach na diens ontslag maar moest daarna plaatsruimen voor Jupp Heynckes, die volgend seizoen dan weer wordt opgevolgd door Niko Kovac.

De troeven waarmee Sagnol het Anderlecht-bestuur wist te charmeren zijn volgens de Duitse krant zijn talenkennis (Frans, Engels, Duits en Spaans), het feit dat hij communicatief sterk is en zijn ervaring als technisch directeur bij de Franse beloften (2011-2013) waar hij onder meer de ontwikkeling van sterren als Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Anthony Martial en Kingsley Coman in een stroomversnelling bracht.