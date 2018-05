Revelatie Christian Luyindama blikt terug en vooruit: “Ik wil met Standard de Champions League in”

Christian Luyindama (24) zag zijn sterke seizoen bekroond worden met de derde plaats in verkiezing van de Ebbenhouten Schoen. Op het gala maakte de Congolese verdediger tijd voor een terugblik op het bewogen jaar van de Rouches en had hij het ook over zijn toekomst. “De Premier League? Ik zie mezelf volgend seizoen nog bij Standard spelen.”

Hij zat er ontspannen bij, Christian Luyindama. “Tuurlijk, over een week is het vakantie”, knipoogde hij. “Het was een heel mooi seizoen, vooral omdat niemand in ons geloofde. Het was niet altijd even ...