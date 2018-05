Van spelers tot greenkeepers: hoe OHL stap voor stap overgenomen werd door Leicester

Op 16 mei 2017 lekte het nieuws uit dat OHL in Thaise handen zou komen. Vandaag, precies een jaar later, blijkt de overname door King Power vooral een Engelse overname. In zo goed als elk domein heeft personeel van Leicester City de Leuvense medewerkers versterkt of vervangen. Een verstandige investering in expertise uit de Premier League, of een verloochening van de Leuvense wortels?